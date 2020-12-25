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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

SİİRT HABERLERİ  | 25.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda 660 gram eroin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt-Şirvan kara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 4 kişinin içinde bulunduğu araçta bir şüphelinin karın bölgesine saklanmış 660 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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