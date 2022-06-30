Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt merkezli 4 ilde farklı tarihlerde 12 zanlının yakalanmasına yönelik operasyonda, 39 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 alet ve kan tüpü ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



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