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Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

22.09.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te metamfetamin ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Baykan ilçesi Veyselkarani uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 104,28 gram metamfetamin ele geçirildi. Eruh yolunda yapılan uygulamada ise bir kamyonette zulalanmış 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Aramalarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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