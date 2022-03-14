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Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi

14.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi

SİİRT (AA) - Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe yakınlarında yaralı sülün görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan sülünü veteriner kliniğine götürdü.

Ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülünü bulunduğu bölgede doğaya bıraktı.

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