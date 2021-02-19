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Siirt’te yetim çocuklar doyasıya eğlendi

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar "Çanakkale" konulu film izleyip, müzik dinletisi ve palyaço gösterisiyle doyasıya eğlendi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezi’nde yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar "Çanakkale" konulu film izleyip, müzik dinletisi ve palyaço gösterisiyle doyasıya eğlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezi’nde yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yetim çocukları ve ailelerini şefkatle kolladıklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, burada annelere okuma yazma, çocuklara da akademik destek programları sunulacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, ’’Hamiyet Merkezi ile yardımın ötesinde yetim çocukların kişisel gelişimi için onların dünyasına dokunarak yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Salgın dolayısıyla ailelerimizin bir kısmı burada. Çocuklarımıza ulaşarak onların hayatına dokunmak için sosyal, kültürel, müzik kursundan spor ve kültürel faaliyetlerine kadar birçok etkinlik için çabalayacağız. Uzman arkadaşlarımızın rehberliğinde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Salgın nedeniyle merkezimizde çalışmalarımıza ara vermiştik. Yeniden koşulların oluşmasıyla faaliyetlerimize kaldığımız yerden başladık. Merkezin oluşumunda emeği geçenleri kutluyorum’’ dedi.
Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde çocuklar ile annelere yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci ise, ailelere yönelik aktiviteler yapılacağını, resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılarak motivasyon artırıcı gezi ve piknikler düzenleneceğini söyledi.

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