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Siirt'te yıkılma riski bulunan 2 katlı ev boşaltıldı

SİİRT HABERLERİ  | 09.12.2020 09:25 | Son Güncelleme

Siirt'te yıkılma riski bulunan 2 katlı ev boşaltıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te, deprem sonrası yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı ev tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı.

Bunun üzerine evde kalan aileler binayı tahliye etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Evin yıkılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle tedbir alındı.

Evin, belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

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