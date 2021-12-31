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Siirt'ten Çin'e fıstık ihraç edildi

31.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'ten Çin'e fıstık ihraç edildi

SİİRT (AA) - Siirt'ten Çin'e fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin "Fistalora" ve "Anadolce" markalarıyla Almanya, Romanya ve Belçika'dan sonra Çin'e de ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

Avrupa'nın önde gelen şef, yiyecek ve içecek uzmanlarını bünyesinde buluşturan Uluslararası Tat Enstitüsünün gerçekleştirdiği "2021 Tat Değerlendirmesi"nde Siirt fıstığının üstün lezzet ödülüne layık görüldüğü anımsatılan açıklamada, şirket bünyesinde işlenip paketlenen Siirt fıstığının tüm dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, çiftçilerin ürün değerlerini hak ettiği şekilde ulusal ve uluslararası piyasada tüketicilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Siirt fıstığının ekim alanlarının gelişiminin, işlenmesinin, dağıtım ve pazarlamasının sürdürülebilirliğini profesyonel bir şekilde sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alandan yapılan ve 2017'de hizmete giren tesis, 43 milyon liraya mal olmuştu.

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