Sık sık acıkanlar için: Gece tüketildiğinde kilo aldırmayan yiyecekler

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya sosyal izolasyonu hayata geçirdi. Birçok kişi temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmıyor. Evde geçirilen süre uzayınca da yapılan en büyük aktivite yemek yapmak ve sürekli atıştırmak oldu. Karantina boyunca kilo almak istemiyorsanız gece atıştırmalıklarına son vermeli ya da kalorisi oldukça düşük, kilo aldırmayan yiyeceklere yönelmelisiniz. Peki bu yiyecekler nelerdir?

PEYNİR

Gece acıkmalarınızı bastırmak için küçük bir porsiyon peynir tüketebilirsiniz. Porsiyonu küçük olan peynir ortalama olarak 100 kaloridir. Ancak bu süreçte çok yağlı peynirler tüketmemelisiniz. Peynirin tok tutma özelliği vardır. Bu etkisinin yanı sıra içeriğindeki kazein sayesinde metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı olur.

HUMUS

Nohut, melatonin sentezi için gerekli olan B6 vitamini içerir. Bu sayede uykuya dalma hızını da kolaylaştırmış olur. Uyumadan önce hafif bir açlık hissediyorsanız humus tadabilirsiniz. Hem karnınız tok bir şekilde yatağa geçer hem de huzurlu bir şekilde uykuya dalabilirsiniz.