SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Mısırlı 21 yaşıdaki profesyonel tenisçi Youssef Hossam, şike ve yolsuzluk gerekçeleriyle ömür boyu men cezası aldı.

Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, Youssef Hossam'a, 2015-2019 yılları arasında 21 kez kuralları ihlal ettiği için ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu.

Mısırlı tenisçinin, 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve TIU'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.
Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.

Dünya erkekler sıralamasında 800. sırada yer alan sporcu, 2017 aralık ayında 291. sıraya kadar yükselmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Paris Hilton'a flaş transfer teklifi!Paris Hilton'a flaş transfer teklifi!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Öldüğü söylenen futbolcu 4 yıl sonra ortaya çıktı!

Öldüğü söylenen futbolcu 4 yıl sonra ortaya çıktı!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

Süper Lig'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Ünlü tenisçi çıplak fotoğrafını paylaştı

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

Şike yapan sporcuya ömür boyu men cezası

Liverpool: İngiltere Premier Ligi'nde tarihi bir fark yakalayan Kırmızılar 30 yıl sonra şampiyon olabilecek mi?

Liverpool: İngiltere Premier Ligi'nde tarihi bir fark yakalayan Kırmızılar 30 yıl sonra şampiyon olabilecek mi?

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Sharapova hayranlarını üzdü!

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Ronaldo'dan anneler günü hediyesi

Ronaldo'nun hediyesi herkesi şaşırttı

Los Angeles Kings'ten Paris Hilton'a flaş teklif!

Paris Hilton'a flaş transfer teklifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.