Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayet dosyasına darp raporunu da koyan Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Sıla'ya ait olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu, raporu savcılığa gönderildi.

"MORLUKLAR BELLİ OLMUYOR"

Radyo Viva'nın Ağır Masa programından alınan bilgiye göre, raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler uzun süre tartışılmıştı.

