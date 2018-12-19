MAGAZİN

Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 12:01 | Son Güncelleme

Oyuncu sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvuran şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp, savcılığa gönderdiği raporda, Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığını belirtti.

Sıla-Ahmet Kural davasında yeni gelişme!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayet dosyasına darp raporunu da koyan Sıla'nın morluklarının orijinal olmadığı ortaya çıktı.

Sıla'ya ait olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu, raporu savcılığa gönderildi.

"MORLUKLAR BELLİ OLMUYOR"

Radyo Viva'nın Ağır Masa programından alınan bilgiye göre, raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi.

dfkghjdjhg-vvNK_cover

Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler uzun süre tartışılmıştı.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
'Köpeğinin kulağını kestirdi' iddiası çileden çıkardı!'Köpeğinin kulağını kestirdi' iddiası çileden çıkardı!
'Hayatımda biri yok ' dedi ve ekledi! 'Kenan Kalav'la...''Hayatımda biri yok ' dedi ve ekledi! 'Kenan Kalav'la...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural sıla ahmet kural Sıla-Ahmet Kural kavga

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Güldal Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Portakal tepkisi: Yeter artık

Güldal Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Portakal tepkisi: Yeter artık

ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil

ABD'den şoke eden açıklama: Erdoğan'ın sözleri doğru değil

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Jennifer Lawrence: Harwey Weinstein ile ilişkiye girmedim

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Sinem Kobal sorusuna yanıt vermedi!

Sinem Kobal sorusuna yanıt vermedi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İNŞALLAH AHMET KURAL HAKLI ÇIKAR VE BU KADIN ADALETİ YANILTTIĞI VE AHMET KURALIN İTİBARINI ZEDELEDİĞİ İÇİN CEZA ALIR...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'u çileden çıkaran iddia! 'Köpeğinin kulağını kestirdi'

'Köpeğinin kulağını kestirdi' iddiası çileden çıkardı!

Aydan Şener'den Kenan Kalav açıklaması

'Hayatımda biri yok ' dedi ve ekledi! 'Kenan Kalav'la...'

2018'de evliliklerini noktaladılar

Bir günde boşanarak herkesi şaşkına çevirmişlerdi!

Zerrin Özer: Türkiye beğenmiş, siz beğenmezseniz ne olur

Zerrin Özer: Türkiye beğenmiş, siz beğenmezseniz ne olur

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Ve en sonunda Chole Loughnan açıkladı

Travis Scott ikinci bir çocuk istiyor Kylie Jenner sıcak bakıyor

Travis istiyor! Kylie Jenner sıcak bakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.