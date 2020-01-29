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Sıla Demet Akalın'ı takipten çıkardı! Hazer Amani mi istedi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla'nın Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkarmasının üzerine Akalın'dan açıklama geldi! Kısa süre önce Hazer Amani ile evlenen Sıla kocasının istediği üzerine mi böyle bir hamle yaptı; merak konusu oldu.

Sıla Demet Akalın'ı takipten çıkardı! Hazer Amani mi istedi?

Şef Hazer Amani ile yaptığı evlilik sonrasında kendisinden söz ettirmeye devam eden Sıla, şaşırtıcı bir karar alarak yakın arkadaşı Demet Akalın’ı sosyal medyadan takibi bıraktı. Yaşanan bu şaşırtıcı gelişme üzerine Demet Akalın’a ulaşan 2.Sayfa programı canlı yayında Akalın’ın konuyla ilgili görüşlerini aldı.

"EŞİ İSTEMİŞ ÇIKARMIŞTIR"

Sıla’yı çok sevdiğini ve onun böyle bir karar vermesine şaşırdığını söyleyen Demet Akalın şöyle konuştu: ‘En kıymetlimdir, onun için Gölcük’te gittiğim bir türbede bebek istemişliğim var. Tamamen eşiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Geçtiğmiz gün Şef Danilo’nun fotoğrafını paylaşmıştım belki onunla ilgili bir tasarruf olabilir. Sonuçta eşi istemiş ve çıkarmıştır. Kadın evlenmiş temizlik yapmış ben de Okan istediği için takibi bıraktığım isimler oldu. Ama ne olursa olsun Sıla benim en kıymetlimdir, ben de onu takibi bıraktım ama nerede karşıma çıksa yine sarılır öperim.”

DEMET AKALIN’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ depremi olduktan sonra sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulunan Demet Akalın, başta Yalın olmaz üzere bazı meslektaşlarına sert sözler sarf etmiş onları konuya duyarsız kalmakla suçlamıştı. Programda bu konuyla ilgili yorumda bulunması istenen Akalın, Yalın’a haksızlık ettiğini söyledi ve pişmanlığını belirtti.

Yaşananların çok ciddi olduğunu söyleyen Akalın şunları söyledi: “Kalbiniz ruhunuz yok mu? Bu konularda ‘çok bilmişsin, karışıyorsun’ şeklinde yorum yapanları anlamıyorum bunun duygusu farklıdır. Bu siyasi bir duruş değil, bu deprem! Hiç mi ana haberlere bakmıyorsunuz. Yardım etmiyorlar diye kimseyi yargılamıyorum ama bu yaşadıklarımız son derece kötü şeyler, kısmetse haftaya Elazığ’a gitmek istiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Sıla Demet Akalın, demet akalın, hazer amani,

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