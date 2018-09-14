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Sıla'nın mesajı Demet Akalın'ı ağlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 02:11 | Son Güncelleme

Okan Kurt'la 6.5 yıllık evliliğini üç gün önce bitiren Demet Akalın, şarkıcı Sıla'dan gelen mesajla gözyaşlarını tutamadı.

Sıla'nın mesajı Demet Akalın'ı ağlattı

Evlerine gelen haciz ve boşanma davasının ardından zor günler geçiren Demet Akalın'a yakın dostlarından destek mesajı yağıyor.

En etkileyici mesaj ise şarkıcı Sıla'dan geldi. Teve2'deki '2. Sayfa'nın iddiasına göre, Sıla attığı duygu yüklü mesajla Demet Akalın'ı ağlattı.

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ONLARI INSTAGRAM'DAN SİLDİ!
Boşanma ve hacizden sonra zor günler geçiren Akalın, bu dönemde desteğini görmediği dostlarını da sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Demet Akalın, ayrılık sonrasında yakın arkadaşları olan şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i ve Fatih Ürek’i Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın sıla Okan Kurt boşanma

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