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Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi

23.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Van Cezaevine nakledildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, Van Cezaevine sevk edildi.

Giresun'un Espiye ilçesindeki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Gökçek'in güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi kararlaştırıldı.

Gökçek, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van'a gönderildi.

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