Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Yazıklar olsun sana Kanal D Haber!" başlıklı yazısında Kanal D'ye ateş püskürdü. Alçı, "Utanmayın, bir de "Esas Ahmet Kural şiddet gördü" deyin de tam olsun! Üstelik bunu bir kadın sunucu yapıyor." diye yazdı. Görüntüler sonrası Sıla'yı aradığını belirten Alçı, tartışmalara noktayı koyan fotoğrafı köşesine taşıyıp yazısına şöyle devam etti:

Oysa Şarkıcı Sıla, 1 Kasım tarihinde avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğinde savcıya o dayağın izi olarak da 6 kare fotoğraf sunmuştu. O fotoğraf karelerinde Sıla'nın kollarında ve yüzünde morluklar vardı. Kanal D Haber'in ulaştığı görüntüler herkesin kafasını karıştırdı.

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasında devam eden 'şiddet davası'nda ortaya çıkan yeni görüntülerih olayın seyrini değiştirebileceği söylenmişti. Olaydan 18 saat sonra çekilen görüntülere Kanal D Haber ulaşmıştı. Buzlanmış görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolunda ve yüzünde morluklar gözükmüyordu.

Sıla’ya "Nedir bu görüntüler?" diye sorunca şunları söyledi:

"Olayın ertesi günü berbat bir ruh halindeyim. Arkadaşlar beni teselli etmek için geliyor, gidiyor. Psikiyatrist Cem Mumcu 2 yıl boyunca benim psikolojik danışmanlığımı yaptı. Daha sonra ahbap olduk. O akşam da hem dertleşmek hem de muayene olmak için Cem’i de davet etmiştim. Zaten görüntülerde yanımda var. Bir ara o akşamdan anları story olarak koymuş. Sonra hemen sildi ama herhalde oradan almışlar.

BEN ORADA AĞIT YAKIYORUM

Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum."

Sıla’nın hatırlattığı bu nokta çok önemli. Açın bakın görüntülere… "Yazıklar olsun sana!", "Yazıklar olsun inşallah!", "Bu aşktan hayır yok" diye haykırıyor. Yani o görüntülerde eğlenen bir kadın yok, feryat eden bir kadın var.

MORLUKLARI BUZLAMIŞLAR

Morluklar meselesine gelince… Orada da yayınlanan kısımda buzlama yapıldığını söyledi Sıla. Zaten bulanık, pek bir şey görmek mümkün değil. Sizinle bunu daha net göreceğiniz 2 fotoğraf paylaşıyorum.

O GECENİN BUZLANMAMIŞ KARELERİNE GAZETECİ BİLAL ÖZCAN ULAŞMIŞ

Bu haber hem kadına karşı şiddeti desteklemesi, hatta teşvik etmesi hem de tahrif edilmiş görüntüler üzerine uydurma hikaye yazılması ile iletişim fakültelerinde okutulmayı hak ediyor. Pes doğrusu Kanal D Haber!

