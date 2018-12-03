MAGAZİN

Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 09:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesiyle ilgili Kanal D Haber'in ulaştığı görüntüler çok konuşulmuştu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Kanal D'yi zor durumda bırakacak fotoğrafları paylaştı.

Sıla tartışılan o görüntünün aslını açıkladı! 'Ben orada...'

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasında devam eden 'şiddet davası'nda ortaya çıkan yeni görüntülerih olayın seyrini değiştirebileceği söylenmişti. Olaydan 18 saat sonra çekilen görüntülere Kanal D Haber ulaşmıştı. Buzlanmış görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolunda ve yüzünde morluklar gözükmüyordu.

Oysa Şarkıcı Sıla, 1 Kasım tarihinde avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğinde savcıya o dayağın izi olarak da 6 kare fotoğraf sunmuştu. O fotoğraf karelerinde Sıla'nın kollarında ve yüzünde morluklar vardı. Kanal D Haber'in ulaştığı görüntüler herkesin kafasını karıştırdı.

1923853_1_1543817445QLpWi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Yazıklar olsun sana Kanal D Haber!" başlıklı yazısında Kanal D'ye ateş püskürdü. Alçı, "Utanmayın, bir de "Esas Ahmet Kural şiddet gördü" deyin de tam olsun! Üstelik bunu bir kadın sunucu yapıyor." diye yazdı. Görüntüler sonrası Sıla'yı aradığını belirten Alçı, tartışmalara noktayı koyan fotoğrafı köşesine taşıyıp yazısına şöyle devam etti:

1923853_2_1543817445vVsY0

CEM MUMCU BENİ TESELLİ ETMEYE GELDİ

Sıla’ya "Nedir bu görüntüler?" diye sorunca şunları söyledi:

1923853_3_1543817445CjzS8

"Olayın ertesi günü berbat bir ruh halindeyim. Arkadaşlar beni teselli etmek için geliyor, gidiyor. Psikiyatrist Cem Mumcu 2 yıl boyunca benim psikolojik danışmanlığımı yaptı. Daha sonra ahbap olduk. O akşam da hem dertleşmek hem de muayene olmak için Cem’i de davet etmiştim. Zaten görüntülerde yanımda var. Bir ara o akşamdan anları story olarak koymuş. Sonra hemen sildi ama herhalde oradan almışlar.

1923853_4_1543817445Y25xm

BEN ORADA AĞIT YAKIYORUM

Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum."

1923853_5_1543817445ngAf3

Sıla’nın hatırlattığı bu nokta çok önemli. Açın bakın görüntülere… "Yazıklar olsun sana!", "Yazıklar olsun inşallah!", "Bu aşktan hayır yok" diye haykırıyor. Yani o görüntülerde eğlenen bir kadın yok, feryat eden bir kadın var.

1923853_6_1543817445ZS4aD

MORLUKLARI BUZLAMIŞLAR

Morluklar meselesine gelince… Orada da yayınlanan kısımda buzlama yapıldığını söyledi Sıla. Zaten bulanık, pek bir şey görmek mümkün değil. Sizinle bunu daha net göreceğiniz 2 fotoğraf paylaşıyorum.

1923853_7_1543817445Vg1Lj

O GECENİN BUZLANMAMIŞ KARELERİNE GAZETECİ BİLAL ÖZCAN ULAŞMIŞ

Bu haber hem kadına karşı şiddeti desteklemesi, hatta teşvik etmesi hem de tahrif edilmiş görüntüler üzerine uydurma hikaye yazılması ile iletişim fakültelerinde okutulmayı hak ediyor. Pes doğrusu Kanal D Haber!

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!
Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural darp ağıt morluk

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

Erdoğan'dan Arjantin ziyareti sonrası flaş açıklama: Gerekirse BM'yi devreye sokarız

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

MHP, Binali Yıldırım'dan boşalacak Meclis Başkanlığı'nı istiyor

MHP, Binali Yıldırım'dan boşalacak Meclis Başkanlığı'nı istiyor

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

AK Parti için gündemi sarsacak iddia: ‘Beratçılar’, ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ krizi

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Eşinin ne iş yaptığını açıkladı! Samimi sözler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

'Artık bakire değilim, merakımdan...'

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Merakla bekleniyordu! Eski eşten ilk yorum

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı'nın deniz ve güneş keyfi!

Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!

Demet Akalın ve Okan Kurt barışmalarını yakın dostlarıyla yemekte kutladı!

Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi?'

Çarpışma'da ortalık fena karışıyor! 'Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı! 'Ben artık aşka inanmıyorum'

O Ses Türkiye'de Hadise'den şaşırtan aşk itirafı!

Ceylan Ertem şarkılarıyla büyüledi!

Ceylan Ertem şarkılarıyla büyüledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.