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Sıla ve Ceylan Ertem'den muhteşem düet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kerki Solfej’in Harbiye konserlerinin dün akşamki konuğu yine Sıla’ydı. Sıla, yedi günlük Harbiye maratonunun ikinci gününde de dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Sıla ve Ceylan Ertem'den muhteşem düet

Biletleri yine saatler öncesinden tükenen Sıla, Harbiye konserinde binlerce hayranına ev sahipliği yaptı. Coşku ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuarı ile 3 saat sahnede kaldı. Harbiye’deki ikinci gününde sahneye ilk olarak siyah omuz detaylı mini bir Philosophy elbiseyle çıkan Sıla, ikinci yarıda ise ışıl ışıl bir A46 tulum tercih etti.

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HARBİYE’DE EFE’LERİN GECESİ

Yeni albümündeki Sezen Aksu’nun ‘Zeybek’ şarkısı çok beğenilen Sıla, dün akşam da yine ‘Zeybek’ şarkısını efeler eşliğinde seslendirdi. Konukların büyük beğenisini toplayan şarkı ve zeybek dansı büyük alkış aldı.

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DÜET SÜRPRİZİ

Konserin ikinci yarısında sahnesinde Ceylan Ertem’i konuk eden Sıla, yakın dostuyla beraber Yıldız Tilbe’nin ‘El Adamı’ şarkısını seslendirdi. Harbiye’deki binlerce kişinin de hep bir ağızdan eşlik ettiği düet büyük alkış aldı.

Sıla'yı dinlemeye gelenler arasında Zeynep Bastık, Müge Uzel, Gülay-Murat Afsar çifti de vardı.

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HARBİYE’DE ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEK

Harbiye biletleri hızla tükenen Sıla, 4-5-6-11 ve 12 Ekim’de yine Harbiye sahnesinde şarkılarını söyleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
sıla konser Ceylan Ertem

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