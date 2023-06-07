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Sıla yolunda treni tercih eden gurbetçiler beraberinde araçlarını da getiriyor

07.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık izinlerini kullanmak üzere baba ocaklarına doğru yola çıkan gurbetçilerin bir kısmı araçlarını da beraberinde getirebildikleri tren yolculuğunu tercih ediyor.

Her yıl yaz aylarında 4 ile 6 hafta arasında değişen yıllık izinlerine çıkan Avrupa'daki Türklerin sıla yolculuğu başladı.

Yurt dışındaki Türklerin büyük bir kısmı ana vatana gelmek için kara yolunu tercih ederken bir kısmı ise konforundan dolayı demir yolunu seçiyor.

Yaşadıkları farklı ülkelerden Avusturya'nın Villach kentine araçlarıyla geçen gurbetçiler burada araçlarını oto kuşet vagonlara yükleyip yolculuğa başlıyor.

Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında beklemeksizin 1400 kilometre yol kat eden gurbetçiler, Edirne Garı'nda görevliler yardımıyla araçlarını trenden indirip pasaport ve gümrük işlemleri sonrası yurda giriş yapıyor.

"GÜVENLİ OLMASI NEDENİYLE TERCİH EDİYORUM"

Almanya'dan gelen Ömer Zor, AA muhabirine, yıllık iznini Ankara, Mersin ve Gaziantep'te ailesiyle geçireceğini söyledi.

Treni rahatlığı nedeniyle tercih ettiğini belirten Zor, "Gümrüklerde beklemek, eşyaları indirip bindirmek zor. 2 gün yolda ölüyor. Zahmet çekip günü öldürene kadar trenle gelmek daha makbul. Hem istirahat ederek geliyoruz hem yakıttan tasarruf ediyoruz hem de aracımız aşınmıyor. Fazla araba kullanıp da artık süremem diyenler için bulunmaz bir nimet." diye konuştu.

Hollanda'dan memleketi Aksaray'a gelen Yılmaz Yalvaç, treni güvenli olması dolayısıyla tercih ettiğini belirtti.

Trenle ilk kez seyahat ettiğini ifade eden Yalvaç, memleketi için yaklaşık 1000 kilometre de aracıyla yol alacağını ifade etti.

Hollanda'dan gelen Ferhat Aksu da Türkiye'ye ilk kez trenle gediğini, genellikle gemiyi tercih ettiğini söyledi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Bahri Atlı da Türkiye'yi çok özlediğini, tatilde ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidereceğini ifade etti.

Geçen yıl 25 Mayıs-10 Kasım tarihleri arasında karşılıklı 33 tren seferiyle Türkiye'ye 3 bin 363 yolcu ve 1540 araç geldi.

Aynı tarihler arasında 3 bin 574 yolcu da 1585 araç ile Avrupa'ya geçti.

Bu yıl 6 Mayıs'ta başlayan seferlerde ise bir ayda 8 tren gurbetçileri ana vatana getirdi.

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gurbetçi sıla

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