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Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er 21 yıl sonra şehit oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 22.04.2020 07:51 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığında 21 Nisan 1999 tarihinde vatani görevini yaparken, silah kazası sonucu vazife malulü olan Erzincanlı Jandarma Er Ercan Türkmen, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştur.

Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er 21 yıl sonra şehit oldu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığında 21 Nisan 1999 tarihinde vatani görevini yaparken, silah kazası sonucu vazife malulü olan Erzincanlı Jandarma Er Ercan Türkmen, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.
Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı, 22 Nisan 2020 tarihinde saat:13.00’da Ulalar Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Aziz Dede mezarlığına defnedilecektir. Şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.” denildi.

Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er 21 yıl sonra şehit oldu

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