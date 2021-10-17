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Silahla kazara annesini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

17.10.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahla kazara annesini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, annesini silahla kazara vurarak öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çiçekyayla köyü Ahat Mahallesi'nde yaşayan Y.E.Ç, babasına ait silahı temizlemek için aldı. Silahın kazara ateş alması sonucu vurulan anne Müzeyyen Ç. (42) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Y.E.Ç'yi gözaltına aldı.

Anne Müzeyyen Ç'nin cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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