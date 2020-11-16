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Silahla oynarken kendini vurdu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendini karnından vurarak yaraladı.Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Kasımpatı Sokakta bulunan bir apartmanın 3.

Elazığ’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendini karnından vurarak yaraladı.
Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Kasımpatı Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre göre, odasında ruhsatız silah ile oynayan E.A. (22), tabancanın ateş alması sonucu karnından vuruldu. Silah sesi üzerine odaya giren aile yakınları yaralı haldeki E.A’yı görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, karnından isabet alan genci ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri de adrese gelerek olayla ilgili inceleme yaptı.

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