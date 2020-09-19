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Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

Silahla yaraladığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.

İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

Bunun üzerine M.Y. Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak'ta Necip Y'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.

Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen M.Y. sosyal medya hesabından Necip Y'nin yerde yaralı haldeki fotoğrafını bir notla paylaştı.

Polis, zanlı M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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