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Silahla yaralama olayının şüphelisi, iki yıl önceki cinayeti itiraf etti

06.02.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale'de, 79 yaşındaki husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan şüphelinin, 2 yıl önce aynı köyde benzer şekilde 80 yaşındaki kişinin öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, yıllar öncesine dayanan husumetten dolayı bir kişiyi av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen şüpheli, iki yıl önce aynı köyde benzer yöntemle işlenen cinayetin faili olduğunu itiraf etti.

Arbişli köyünde yaşayan A.İ.İ. (79), evinde oturduğu sırada pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu başından yaralandı.

A.İ.İ, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, failin Ankara'da ikamet eden ve iki gün önce köye gelen Y.S. (78) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının, aynı köyde 19 Kasım 2019'da H.İ'nin (80) evinin penceresinden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu öldürülmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Delice Adliyesine sevk edilen zanlı, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

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