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Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı

28.06.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, ağır yaralandı.

Yazmacı'nın kullandığı otomobile Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Yazmacı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazmacı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı

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Şanlıurfa Viranşehir silahlı saldırı

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