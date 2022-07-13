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Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti

13.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 28 Haziran'da otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı hayatını kaybetti.

Kışla Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Yazmacı, tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazmacı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ömer Yazmacı, kullandığı otomobile 28 Haziran'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı

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