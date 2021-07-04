Şile'deki derenin taşması

İSTANBUL (AA) -İstanbul'da dün sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak nedeniyle Şile'nin Çavuş Mahallesi'nde derenin taşması sonucu sular altında kalan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taşmıştı. Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Mahalledeki bazı ev, iş yeri ve inşaat halindeki binalarda su baskını oluşurken, bazı sokaklar sular altında kaldı.

Su baskını nedeniyle araçlar da mahsur kalırken, bazı evlerin etrafı suyla çevrildiği için vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk yaşamıştı.

Bazı evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, diğer yandan da belediye ekipleri tıkanan rögarları temizleme çalışması yaptı. Öte yandan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin su tahliyesi çalışmaları sürerken, su baskını nedeniyle bazı kümes hayvanlarının öldüğü görüldü.

İş yeri sahibi Kaan Osmancık, ''Dün yağan aşırı yağış nedeniyle konfeksiyon atölyemiz sular altında kaldı. Maddi zararımız var. İnşallah telafi edilir'' dedi.

Çavuş Mahallesi sakinlerinden Ali Kocameşe ise, ''Dün sabah saatlerinde başlayan ve 4 saat süren sağanak nedeniyle evimin bahçesi sular altında kaldı. Sular hala çekilmedi'' ifadelerini kullandı.

