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Şili basınından Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası

20.06.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Şili basınından geldi.

Şili basınından Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası

La Tercera'nın haberine göre; sarı-lacivertli takım tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini'ye teklif götürdü.

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Haberin içeriğinde Pellegrini'nin Real Betis'le 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğuna ve 4.5 milyon Dolar ücret tazminat maddesi olduğuna dikkat çekildi. Tazminat maddesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olduğuna da vurgu yapıldı.

SILVA REDDETTİ

Öte yandan Portekiz basını adı Fenerbahçe ile anılan Marco Silva'nın International'den gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Son olarak Everton'da görev yapan ve boşta olan Silva ile Rus ekibi CSKA Moskova da yakından ilgileniyor.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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