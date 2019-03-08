Daha önce eşine rastlanmadı! Yeni bir tür

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (NOAA) araştırmacılar bu görülmedik katil balinaların tamamen yeni bir tür olup olmadığını anlamak için DNA testi sonuçlarını bekliyor.

Güney Amerika kıyılarında benekli katil balinaları da bulan ekipte yer almış, NOAA araştırmacısı deniz ekolojisti Robert Pitman, bulunan yeni türle ilgili "Bugüne kadar gördüğüm en farklı katil balina." dedi.

Bu türün gözleri etrafındaki beyaz şerit, bilinen katil balinalarınkinden daha ince. Bu balinaların kafası daha parlak ve yuvarlak. Sırt yüzgeçleri ise daha dar ve sivri uçlu.

6 ila 7,5 metre boyundaki bu yeni katil balinalar bilinen türlerden daha küçük. Bu katil balinalar da diğerleri gibi deniz memelilerini yemediği düşünülüyor.

Pitman, 1955 yılında Yeni Zelanda'da görülen kıyıya vurmalarda keşfettikleri balinalara benzer canlılarla karşılaşıldığını ancak o dönemde bunun sadece farklı bir mutasyon sonucu oluştuğunun düşünüldüğünü söyledi. Ancak Ocak ayındaki keşif ve bugüne kadar geçen sürede çekilen fotoğraflarla yeni bir türle karşı karşıya olunduğu ihtimalinin güçlendiğini kaydetti.