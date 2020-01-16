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  4. Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine başladı

Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine başladı

MERSİN HABERLERİ  | 16.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, yaptığı mahalle ziyaretleri ile muhtarların ve vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.Atakent Mahallesi Sazbaşı kahvehanesinde ortak mahalle toplantıları düzenleyen Emiroğlu, Atakent, Arkum, Narlıkuyu, Atayurt ve Öztürklenli mahallesi muhtarları ve bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine başladı

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, yaptığı mahalle ziyaretleri ile muhtarların ve vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.
Atakent Mahallesi Sazbaşı kahvehanesinde ortak mahalle toplantıları düzenleyen Emiroğlu, Atakent, Arkum, Narlıkuyu, Atayurt ve Öztürklenli mahallesi muhtarları ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Emiroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, Mersin Büyükşehir, Meski ve Silifke Belediyesi temsilcileri ile kurum amirleri de hazır bulundu.
Malalle sakinlerinin taleplerini dinlemek ve sorunları yerinde tespit etmek için ortak mahalle toplantıları düzenlediklerini söyleyen Kaymakam Emiroğlu, “Artık sorunlara yerinde vakıf olacağız. Tüm kurum amirlerimiz ile birlikte düzenlediğimiz toplantılarla birlikte, ’muhtarlarımıza sorunlarımızı ilettik ama ilgili kurumlara sorunlarımız iletilmedi’ gibi bir sorununuz kalmayacak. Kurumlarımız tespit edilen sorunlara çözüm bulmak için hızla hareket edecek. Böylelikle Silifke Kaymakamlığı olarak tüm kurumlarımızla birlikte sizlere hizmet etmeye çalışacağız” dedi.
Tek tek kurum amirlerini toplantıya katılan vatandaşlarla tanıştıran Emiroğlu, 4 aydır Silifke’de görev yaptığını, bölgeyi yavaş yavaş tanımaya başladığını belirtip, yapılması gereken çalışmalar için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.
Kaymakam Emiroğlu, toplantının kalan kısmında ise basına kapalı olarak devam etti.

Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine başladı

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Gözne Eczanesi
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