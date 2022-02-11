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Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

11.02.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silifke meyve ve sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde meyve ve sebze halinde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi, ürünler zarar gördü.

Atayurt Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, yan taraftaki iş yerine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi, dükkanlardaki bazı meyve ve sebzeler zarar gördü.

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