Silifke’de Çocuk Görüşme Merkezi açıldı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurumların desteğiyle Silifke Adalet Sarayının yanında bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezinin 2 ve 3 nolu atölyeleri, yapılan tadilat ve tefrişat işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Çocuk Görüşme Merkezi” oldu.

Açılan merkezle ile ilgili bilgi veren İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, “Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam ve tedbir kararları, geçmişte icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilirken yapılan düzenleme sonucunda bu görev çocuğun yüksek yararı gözetilerek adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine verilmiştir. Bu çerçevede çocuk, hak sahibi ve yükümlü ebeveynler, çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezine çağrılacak, burada görevli psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı unvanındaki personelimiz tarafından çocuk ve taraflar ile iletişim kurulacak, çocuğa nasıl davranılması gerektiği konusunda rehberlik edilecek ve akabinde velayet sahibi çocuğu teslim alacaktır. Taraflar arasında gerçekleşen bu işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek, tüm giderler Adalet Bakanlığı bütçesi tarafından karşılanacaktır" dedi.

Merkezin açılmasının ardından Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Eskiler ve diğer misafirler gezerek incelemelerde bulundu.



