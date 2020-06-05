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Silifke’de orman yangını tatbikatı

MERSİN HABERLERİ  | 05.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğünce, orman yangınlarında görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata, şube ve işletme müdürleri ile orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve gönüllüler katıldı.Akduman, yangın sezonu başlarken yapılan bu eğitimlerde eksikliklerin görülerek ekiplerin yangın sezonu boyunca dinamik olmasının sağlandığını belirterek, başta iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı konusunda tüm personelin hassas davranması gerektiğine dikkat çekti.

Mersin’in Silifke ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğünce, orman yangınlarında görev alan personele yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman koordinesinde gerçekleştirilen tatbikata, şube ve işletme müdürleri ile orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve gönüllüler katıldı.
Akduman, yangın sezonu başlarken yapılan bu eğitimlerde eksikliklerin görülerek ekiplerin yangın sezonu boyunca dinamik olmasının sağlandığını belirterek, başta iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı konusunda tüm personelin hassas davranması gerektiğine dikkat çekti.

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