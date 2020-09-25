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Silifke’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 11 gözaltı

MERSİN HABERLERİ  | 25.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre emniyet güçlerince ilçe genelinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürün sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 118 gram esrar, 2 gram kokain, 1876 kutu gümrük kaçağı tütün, 2 bin 400 gümrük kaçağı puro, 41 şişe gümrük kaçağı içki, 3 bin 600 gümrük kaçağı elektronik sigara, 14 bin makaron, bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin sigara filtresi ile 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Silifke’de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 11 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre emniyet güçlerince ilçe genelinde uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürün sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 118 gram esrar, 2 gram kokain, 1876 kutu gümrük kaçağı tütün, 2 bin 400 gümrük kaçağı puro, 41 şişe gümrük kaçağı içki, 3 bin 600 gümrük kaçağı elektronik sigara, 14 bin makaron, bin 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin sigara filtresi ile 2 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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