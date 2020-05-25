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Silifke’de yol çalışması

MERSİN HABERLERİ  | 25.05.2020 15:06 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesinde bazı mahallelerde yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için çalışma başlattığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmada, Bükdeğirmeni Mahallesi’nde 5 mahallenin kullandığı grup yolundaki dere yatağına 8 adet baks yerleştirerek yağış sonrası yaşanan sel felaketleri engellendi.

Silifke’de yol çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesinde bazı mahallelerde yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için çalışma başlattığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmada, Bükdeğirmeni Mahallesi’nde 5 mahallenin kullandığı grup yolundaki dere yatağına 8 adet baks yerleştirerek yağış sonrası yaşanan sel felaketleri engellendi. Yol, hem 300 metre genişletildi hem de vatandaşların yaşadığı mağduriyet giderildi.
Ekipler, Silifke ilçesinin Karahacılı Mahallesi’nde de yoğun yağış sonrası köprünün sular altında kalmasıyla yaşanan durumun tekrarlanmaması için köprü yerine yolun altına 14 adet baks koyarak, yolu ulaşıma açtı.
Ekşiler Mahallesi’nin yıllardır sorunlu olan yolunda çalışma başlatıldı
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ekşiler Mahallesi’nde de yıllardır sorunlu ve dar olan 5 bin 200 metrelik yolun asfalt çalışmalarına başladı. Malzeme dökümünü gerçekleştiren ekipler, sıkıştırma tamamlandığında asfalt dökerek yol çalışmasını tamamlayacak. Daha önce iki arabanın yan yana geçemediği yol, artık hem daha geniş hem de fiziki şartları iyileştirilmiş olarak yurttaşların kullanımına sunulacak.
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ceren Derkuş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in isteği doğrultusunda, ekibimizle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek” dedi.

Silifke’de yol çalışması

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