Silivri'de barakada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir barakada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Taş Sokak'ta boş arazide bulunan barakada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Barakada yaşayan 4'ü çocuk 8 kişi yara almazken, yapı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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