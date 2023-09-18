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Silivri’de fabrika yangınları

18.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de tarlada başlayan yangın, plastik üreten iki fabrikaya sıçradı. Bölgeye birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivri’de fabrika yangınları

Edinilen bilgilere göre, Silivri Alipaşa Mahallesi’nde tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki plastik fabrikalarına sıçradı. Plastik depolarının yanmasıyla büyüyen yangın nedeniyle çalışan işçiler boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri yangın alanında çevre güvenliğini sağladı.
Olay yerine gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Ali Paşa Mahallemizde plastik üreten bir fabrikamız ve hemen arkasında bir başka plastik fabrikasının çevresinde tarlada yangın çıktı. Yangın plastik deposuna sıçramış durumda. Şu anda itfaiyemiz, emniyetimiz, jandarmamız yangına müdahale ediyor. 8 ilçemizden takviye itfaiye ekipleri, elimizdeki tüm imkanlarla müdahale ediyoruz. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Kısa süre içerisinde inşallah yangını söndüreceğiz" açıklamasını yaptı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivri’de fabrika yangınları

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