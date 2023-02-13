YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Silivri'de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Silivri'de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

13.02.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedekilere destek olmak isteyen Silivri'deki kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikiyor.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Seymen Mahalle Evi'nde dikiş, nakış, makrame, örgü ve tel kırma kursuna katılan kadınlar, depremzedeler için harekete geçti.

Depremlerden etkilenen bölgedekilere yardım için çalışmalara gönüllü katılan kadınların diktiği yelek, pantolon, pijama, bere gibi sıcak tutacak giysiler Silivri Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırılıyor.

Kursiyerlerden Habibe Tuna, depremzedeler için ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Meltem Aydın, kurs merkezinde aldıkları eğitimler sonucunda kıyafet dikmeye başladıklarını dile getirdi.

Kurs merkezindeki çalışmalara annesiyle destek veren 11 yaşındaki Mert Tuna, "Annem buradaki kadınlarla dikiş dikiyor. Ben de onlara elimden geldiğince yardım ediyorum. Bere, eşofman altı, yelek dikiyorlar. Bunlar depremdeki yaralı kardeşlerimize gidecek." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildiTahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi
Anahtar Kelimeler:
Silivri dikiş kadın

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:23
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.