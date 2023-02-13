Silivri'de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Seymen Mahalle Evi'nde dikiş, nakış, makrame, örgü ve tel kırma kursuna katılan kadınlar, depremzedeler için harekete geçti.

Depremlerden etkilenen bölgedekilere yardım için çalışmalara gönüllü katılan kadınların diktiği yelek, pantolon, pijama, bere gibi sıcak tutacak giysiler Silivri Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırılıyor.

Kursiyerlerden Habibe Tuna, depremzedeler için ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Meltem Aydın, kurs merkezinde aldıkları eğitimler sonucunda kıyafet dikmeye başladıklarını dile getirdi.

Kurs merkezindeki çalışmalara annesiyle destek veren 11 yaşındaki Mert Tuna, "Annem buradaki kadınlarla dikiş dikiyor. Ben de onlara elimden geldiğince yardım ediyorum. Bere, eşofman altı, yelek dikiyorlar. Bunlar depremdeki yaralı kardeşlerimize gidecek." ifadelerini kullandı.

