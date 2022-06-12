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  4. Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Silivri'deki Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

12.06.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, çevreye kötü kokuların yayılmasına yol açan balık ölümlerinin nedenlerini tespit etmek için sudan numune aldı

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, çevreye kötü kokuların yayılmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, kötü kokuların çevre sakinlerini ve buradan geçenleri rahatsız etmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı.

Derede çok sayıda balık ölümünün meydana geldiğini tespit edilirken ekiplerin aldığı numunelerin laboratuvarda incelenmesine devam ediliyor.

Öte yandan bugün etkili olan sağanak nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı deredeki suyun seviyesi yükseldi.

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