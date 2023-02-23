YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Silopi’de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Silopi’de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

23.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gönüllü kadınlar, deprem bölgesindeki ve Silopi’ye göç eden aileler için kolları sıvadı.

Silopi’de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Silopi Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde kadınlar yetişkin ve çocuklar için pijama, kazak, hırka, atkı ve bere olmak üzere günlük 500 takım kıyafet dikiyor.

ADEM-1 kurumunda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan giyim atölyesi kursiyerler kadınlar tatil sürecinde, gönüllü olarak kıyafet dikmeye başladı.

Hazırlanan kıyafetler yaş aralığına göre özenle poşetlenip deprem bölgelerine gönderiliyor.

Silopi’ye göç eden ailelere dağıtım yaptıklarını belirten ADEM1 Müdürü Aylin Ökten, ülke genelinde başlatılan seferberliğe katkı sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. Silopi’ye gelen depremzedeler için gönüllü kadınlar ile beraber elbise ürettiklerini ifade eden Ökten, "Üst, alt, bere ve hırka olmak üzere şu ana kadar 500 takım elbise ürettik. Ürettiğimiz elbiseleri depremzede ailelerime teslim ediyoruz. Allah böylesine acı musibet ve felaketleri bir daha yaşatmasın. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Arkadaşları ile öyle bir yola başvurduklarını belirten Safiye Eren, "Ben burada usta öğretici olarak çalışıyorum. Kurumca el birliği ile ürün çıkartmaya başladık. Hırka, kazak, bebek takımları
yapıyoruz. Allah rızası için elimizden ne geliyorsa bugün beraberlik ve kardeşlik günüdür, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe yapacağız inşallah” diye konuştu.

Amaçlarının insanlara yardımcı olmak olduğunu kaydeden Özlem Bilen, "Çünkü çok zor bir süreç geçiriyorlar. Onların acısı bizim acımızdır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz elimizde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki birbirimize faydamız dokunsun” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltıŞırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
Balıkesir’deki fayların tehlikesi yüksekBalıkesir’deki fayların tehlikesi yüksek
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan ettiMilyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Silopi

Şırnak Namaz Vakitleri 23 Şubat Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:29
İkindi
15:34
Akşam
18:04
Yatsı
19:19

Şırnak Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Perşembe

Şehrinuh Eczanesi
Sirnakmerkez
Serap Eczanesi
Cizre
Dünya Eczanesi
Silopi
Yaşam Eczanesi
Idil
Murat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.