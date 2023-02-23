Silopi’de kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Silopi Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde kadınlar yetişkin ve çocuklar için pijama, kazak, hırka, atkı ve bere olmak üzere günlük 500 takım kıyafet dikiyor.

ADEM-1 kurumunda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan giyim atölyesi kursiyerler kadınlar tatil sürecinde, gönüllü olarak kıyafet dikmeye başladı.

Hazırlanan kıyafetler yaş aralığına göre özenle poşetlenip deprem bölgelerine gönderiliyor.

Silopi’ye göç eden ailelere dağıtım yaptıklarını belirten ADEM1 Müdürü Aylin Ökten, ülke genelinde başlatılan seferberliğe katkı sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. Silopi’ye gelen depremzedeler için gönüllü kadınlar ile beraber elbise ürettiklerini ifade eden Ökten, "Üst, alt, bere ve hırka olmak üzere şu ana kadar 500 takım elbise ürettik. Ürettiğimiz elbiseleri depremzede ailelerime teslim ediyoruz. Allah böylesine acı musibet ve felaketleri bir daha yaşatmasın. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Arkadaşları ile öyle bir yola başvurduklarını belirten Safiye Eren, "Ben burada usta öğretici olarak çalışıyorum. Kurumca el birliği ile ürün çıkartmaya başladık. Hırka, kazak, bebek takımları

yapıyoruz. Allah rızası için elimizden ne geliyorsa bugün beraberlik ve kardeşlik günüdür, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe yapacağız inşallah” diye konuştu.

Amaçlarının insanlara yardımcı olmak olduğunu kaydeden Özlem Bilen, "Çünkü çok zor bir süreç geçiriyorlar. Onların acısı bizim acımızdır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz elimizde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki birbirimize faydamız dokunsun” şeklinde konuştu.

