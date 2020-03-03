YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Silopili esnaftan öğrencilere sürpriz

Silopili esnaftan öğrencilere sürpriz

ŞIRNAK HABERLERİ  | 03.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde esnaf, genç yıldızlar futbol müsabakalarında birinci olan Çalışkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yemek ısmarladı.Sosyal medyada ilçe birinciliklerinin paylaşımını gören Özdemir, okul idaresi ile iletişime geçerek öğrencileri iş yerine davet etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde esnaf, genç yıldızlar futbol müsabakalarında birinci olan Çalışkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yemek ısmarladı.
Sosyal medyada ilçe birinciliklerinin paylaşımını gören Özdemir, okul idaresi ile iletişime geçerek öğrencileri iş yerine davet etti. Burada çocuklara yemek ikramında bulunan İskan Özdemir, kendilerine başarılar diledi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İskan Özdemir öğrencilerin başarısını sosyal medyada gördüğünü ve okul idaresi ile iletişime geçerek lokantasına davet ettiğini belirtti. Bu tür yetenekli öğrencilere bütün esnafın destek vermesi gerektiğini belirten Özdemir, kendisinin maddi nedenlerden ötürü okuyamadığını ve iş sahibi olduktan sonra hep öğrencilere destek verdiğini söyledi.
Çocuklar ve okul idaresi İskan Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Şırnak Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:32
Öğle
12:27
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Deniz Eczanesi
Uludere
Hayat Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Aydın Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Uludere’de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Cizrespor Payasspor’u 2-0 yendi

Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.