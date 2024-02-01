Silüet nasıl yazılır? Silüet mi silüyet mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede binlerce kelimenin ve dil öğesinin bulunmasından dolayı dilimiz ifade seçeneği çok geniş ve en zengin diller arasında yer almaktadır. Kelimelerin ve dil öğelerinin çeşitli olmasından dolayı pek çok kural mevcuttur. Bu nedenle bütün kurallar bilinmeyebilir. Silüet kelimesi hayatın pek çok noktasında kullanılan bir kelimedir. Silüet, yazı ve konuşma dilinde birbirinden farklı bir şekilde ifade edilebilmektedir. Buna benzer sözcükler ağız farklılıkları sebebiyle hatalı telaffuz edilip, hatalı bir şekilde yazılabilmektedir. Hatalı ifade edilen kelimelerin bilhassa yabancı kökenli oldukları görülür. Ancak, silüet gibi tereddüt yaşanan ve doğru yazılışı merak edilen sözcüklerin doğru ifade biçimlerine TDK sözlüklerinden kolaylıkla ulaşılabilir.

Silüet nasıl yazılır?

Günümüzde internet kullanımının da yaygınlaşması ile birlikte yazım hataları oldukça artmıştır. Doğru zannedilen fakat yanlış yazılan pek çok kelime olduğu görülür. Bunlardan bir tanesi de ‘silüet’ kelimesidir. Silüet yazımı konusunda yaşanan tereddüt, kelimenin silüet mi silüyet mi biçiminde yazılması gerektiğidir. Silüet kelimesi dilimize Fransızcadan geçen kelimeler arasında bulunur. Kelime anlamı olarak karaltı, gölge anlamlarında kullanılır. Silüet sözcüğünün ‘silüyet’ şeklinde yazılması imla hatası olarak değerlendirilir. Buna göre ‘silüet’ sözcüğünün doğru yazılışı ‘silüet’ biçiminde olmalıdır.

Silüet doğru yazılışı

Türkçe, bulunduğu coğrafyanın çeşitliliğinden dolayı pek çok yabancı dil ile etkileşime girip, bunlardan yeni kelimeleri bünyesine eklemiştir. Bu kelimeler zaman geçtikçe Türkçeleşerek sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı dillerden gelen sözcüklerin yazı ve konuşma dilinde hatalı ifade edilmesi sıkça görülen bir sorundur. Silüet kelimesi de bilhassa yazımında hata yapılan kelimeler arasında yer alır.

Bu tür sözcüklerin yanlış yazılışı sosyal medya aracılığıyla yayılarak, doğru olarak kabul edilmesine yol açabilir. Bundan dolayı bilgi kirliliğini önleyebilmek için kelimelerin doğru ifade şekillerini bilmek gerekir. Silüet sözcüğünün yazı dilindeki doğru kullanımı ‘silüet’ şeklinde olmalıdır. Silüet TDK tarafından incelenmiş doğru ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibi olan bir kelimedir:

Silüet (Doğru kullanım)

Silüyet (Yanlış kullanım)





