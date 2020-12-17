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Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Utangaç, kırsal mahallelerdeki sağlık merkezlerini inceledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.12.2020 11:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç ve beraberindekiler, kırsal mahallelerdeki sağlık merkezlerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Silvan Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç ile beraberindekiler kırsal Çevriksu, Bayrambaşı, Bağder aile sağlık merkezleri ile Bağdere 112 acil sağlık istasyonunda görev yapan sağlık personellerini ziyarete ederek yetkililerden bilgi aldı.
Korona virüs tedbirlerine uyulmasını isteyen Dr. Utangaç, "Korona virüsün başlangıcından şimdiye kadar, saha çalışmalarımızda Sağlık Bakanlığımızın belirtmiş olduğu kurallara uyulması konusunda vatandaşlarımıza yönelik saha çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bizler de zaman zaman sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek, çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bakanlığımızın, valiliğimizin, Silvan Kaymakamlığımızın ve belediye başkanlığımızın da hazırlamış olduğu korona virüs kurallarına uyulması için afiş ve broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdik. Bununla birlikte kırsal mahallelerimizde görev yapan sağlık personellerimizi de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptık. Görevi başında özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık personellerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

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