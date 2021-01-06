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Silvan Kaymakamı Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü Aral’a başarı belgesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.01.2021 13:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral’a başarı belgesi verdi.Kaymakam Çelik, İlçe Emniyet Müdürlüğünden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine müfettiş olarak atanan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral’a başarı belgesini vererek, yeni görevinde başarılar diledi.

Silvan Kaymakamı Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü Aral’a başarı belgesi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral’a başarı belgesi verdi.
Kaymakam Çelik, İlçe Emniyet Müdürlüğünden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine müfettiş olarak atanan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral’a başarı belgesini vererek, yeni görevinde başarılar diledi. Aral, Silvan’da görev yaptığı süre içerisinde iyi ilişkiler soruncu çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Aral, "Silvan halkının sıcak yaklaşımı ve cana yakınlıkları sayesinde çok güzel günlerimiz oldu. Silvan ilçesi gerçekten büyük bir ilçe tarihi konumu itibariyle de önemli bir yere sahiptir. Bu ilçemizin kalkınması ve turizmde hak ettiği yere getirilmesi için herkesin çaba sarf etmesi gerekiyor. Başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik olmak üzere tüm Silvan halkı ve tüm güvenlik güçleri teşkilatıma çalışmalarından başarılar dilerim" dedi.

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