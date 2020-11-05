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Simav Belediyesi’ne hibe minibüs

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.11.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav Belediyesi’ne, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından minibüs hibe edildiği bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe edilen 2008 model BMC Levend marka minibüsü teslim aldıklarını belirtti.

Kütahya’nın Simav Belediyesi’ne, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından minibüs hibe edildiği bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe edilen 2008 model BMC Levend marka minibüsü teslim aldıklarını belirtti. Başkan Biçer “ Şehir içi toplu taşımada kullanılacak olan minibüsün, Simav Belediyesi’ne kazandırılmasına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Meclis Üyeleri’ne teşekkür ediyoruz. Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

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