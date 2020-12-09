Simav’da 120 bin hayvan aşılandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 bin büyükbaş, 80 bin küçükbaş hayvan aşısının yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Veteriner ve teknikerler tarafından aşılama ve küpeleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti. Tokdemir, “ Covid -19 salgın hastalığı döneminde gerekli tedbirleri alarak, köylerimizde hayvanı olan evlerdeki ağıl ve ahırları dolaşarak, 40 bin büyükbaş, 80 bin küçükbaş hayvanın aşılama ile küpeleme çalışmalarını yapıyoruz. Hayvanlarının aşıları tam ve kayıtları güncel olan çiftçilerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerimize desteklemeler verilmektedir. Buzağı, yem ve süt desteklemelerden yaralanabilmek için hayvanların kayıtlarının güncel ve aşılarının tam olması gerekmektedir. Bu nedenle Hayvan sahiplerinin, köy muhtarları ve Belde Belediye Başkanlarından yardım bekliyoruz” dedi.

