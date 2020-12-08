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Simav’da 75 araç trafikten men edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 75 aracın trafikten men edildiği bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’ya ait ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Simav’da 75 araç trafikten men edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 75 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’ya ait ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Halim, “24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 7 bin 117 araç denetlenip, 13 bin 216 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 16 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 75 araç trafikten men edilirken, 649 araca-kişiye trafik cezası uygulanıp 324 bin 361 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde 147 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet Hint keneviri ele geçirildi ve 4 kişi adli makama sevk edildi ” dedi.

Simav’da 75 araç trafikten men edildi

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