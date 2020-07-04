YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Simav’da güvenlik denetimleri

Simav’da güvenlik denetimleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye huzur ve güven uygulaması kapsamında, yol kontrolü ve aramaların düzenli olarak icra edildiği bildirildi.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılı Haziran ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye huzur ve güven uygulaması kapsamında, yol kontrolü ve aramaların düzenli olarak icra edildiği bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılı Haziran ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi. Kaymakam Halim “ İlçemizin güvenliğini sağlamak adına, polis ve jandarma ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Haziran ayında Simav ilçesi genelinde, 5 bin 543 araç denetlendi, 8 bin 730 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, haklarında arama olan 6 kişi yakalandı, 91 araç trafikten men edildi, 581 araca / kişiye trafik cezası uygulanarak, 287 bin 93 TL trafik cezası kesildi. İçişleri Bakanlığı’nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında, ilçe genelindeki polis bölgesinde 696 gram esrar, jandarma bölgesinde bin 38 kök haşhaş ele geçirildi, bunlarla ilgili 8 kişi adli makama sevk edildi. İlçe genelinde metruk bina olarak tespit edilen 170 binanın yıkımı gerçekleştirildi” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:32
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Simav’da ev karantinası

Simav’da ev karantinası

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Aslanapa ve köylerinde yatırımlar devam ediyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.