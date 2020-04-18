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Simav’da hayvan sağlığı çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvan sağlığı faaliyetlerinin Korona virüs Covid-19 önlemleri altında devam ettiği bildirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hayvan sağlığı faaliyetlerinin Korona virüs Covid-19 önlemleri altında devam ettiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın genelge ve emirleri doğrultusunda, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, veteriner sağlık ekipleri tarafından ilçe kırsalında aşılama ve küpeleme çalışmaları yapıyor.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, ilçe genelinde 40 bin adet büyükbaş, 80 bin adet küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade etti. Tokdemir, “İlçemizde bu günlerde büyükbaş hayvanlara yönelik şap, çiçek ve brucella aşılaması ile küpeleme çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizdeki Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle hayvan sağlığı için aşılama çalışmalarımız kız kazandı. Vatandaşlarımızın salgın hastalığa karşı evlerinde kalmaları gereken bu dönemde, çiftçilerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları olarak tüketicilerimiz için çalışıyoruz” dedi.

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