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Simav’da kamuya açık alanlarda sigara yasağı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.11.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılmasını temin amacıyla ilçenin tüm cadde ve sokakları ile, meydanlar, parklar, pazar yeri, toplu taşıma araç durakları, otobüs terminali, yeme içme yerleri önlerinde maske kullanımı ihlal ederek sigara içmek yasaklandı.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararında; İlçe genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak, park, bahçelerde sigara içme bahanesiyle bazı şahısların maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru kullanmadıklarının görüldüğü, Koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması amacıyla, ilçenin tüm cadde ve sokakları ile, meydanları, parkları, pazar yeri, toplu taşıma araç durakları, otobüs terminali, yeme içme yerleri önlerinde sigara içme yasağının başlatıldığı belirtildi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılmasını temin amacıyla ilçenin tüm cadde ve sokakları ile, meydanlar, parklar, pazar yeri, toplu taşıma araç durakları, otobüs terminali, yeme içme yerleri önlerinde maske kullanımı ihlal ederek sigara içmek yasaklandı.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararında; İlçe genelinde vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak, park, bahçelerde sigara içme bahanesiyle bazı şahısların maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru kullanmadıklarının görüldüğü, Koronavirüs salgının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması amacıyla, ilçenin tüm cadde ve sokakları ile, meydanları, parkları, pazar yeri, toplu taşıma araç durakları, otobüs terminali, yeme içme yerleri önlerinde sigara içme yasağının başlatıldığı belirtildi.

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