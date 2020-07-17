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Simav’da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.07.2020 05:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Simav ilçesi Değirmenciler mahallesi kavşağında, Beyce köy istikametinden gelen İbrahim G.’nin kullandığı 43 ZC 752 plakalı motosiklet ile Hüseyin O.(45) idaresindeki 43 KR 374 hafif ticari araç çarpıştı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Simav ilçesi Değirmenciler mahallesi kavşağında, Beyce köy istikametinden gelen İbrahim G.’nin kullandığı 43 ZC 752 plakalı motosiklet ile Hüseyin O.(45) idaresindeki 43 KR 374 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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