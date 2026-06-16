Şimdi de 'LGS anneleri' akımı! Sosyal medyada hızla yayıldı uzmanlar uyardı: "Çok riskli"

Cinsiyet belirleme partileri, diş partileri, doktora kınaları, umre organizasyonları ve ilkokul mezuniyetlerinde kesilen veda kurdelelerinin ardından şimdi de 'LGS annleri' ortaya çıktı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına çocukları hazırlanan anneler sosyal medyada yeni bir akım başlattı, tartışmaları da beraberine getirdi.

"'LGS ANNESİYDİ BAŞARDI' DİYECEKLER"

Tartışmaların fitilini, bir annenin üzerinde “LGS Annesi” yazılı kuşakla sınava giren oğluyla paylaştığı fotoğraf ateşledi. Sınav sonrası yaptığı “Bir gün diyecekler ki ‘LGS annesiydi ve başardı, çocuğu kazandı’” paylaşımı tepkilerin odağı oldu.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre eleştirilerin ardından başka bir anne ise süreci şu sözlerle savundu:

Aylardır evimizde yankılanan test kitaplarının sesi, “Anne kaç netim var?” soruları, deneme sınavlarının stresli sabahları… Kolay değildi. Biz bu süreçte sadece beslenme çantası hazırlamadık; çocuklarımızın kaygılarını göğüsledik, yorgunluklarını paylaştık, kimi zaman onlarla birlikte sabahladık. Bugün o sıraya oturan sadece çocuklarımız değil, bizim de aylardır ilmek ilmek işlediğimiz emeğimiz, dualarımız ve uykusuz gecelerimizdi. Ama sınav salonunun kapısı kapandığında kendime şunu hatırlattım: Benim evladım bir sınav kağıdından çok daha büyük. Şimdi yüklerini hafifletme ve ne olursa olsun “Seninle gurur duyuyorum” deme zamanı.

SUÇLU INSTAGRAM MI?

Toplumsal eleştirilerin merkezinde ise bu tür fenomenlerin doğuş noktası olarak görülen sosyal medya, özellikle de Instagram yer alıyor. Pek çok kişi, gerçeğin yerini gösterişin aldığını savunarak duruma tepki gösteriyor. Bir dönem platforma erişim engeli getirildiğinde insanların tatillerini dahi iptal ettiğini hatırlatan uzmanlar, modern toplumun ciddi bir paradoksla karşı karşıya olduğunu vurguluyor: İnsanlar artık ev ya da araba sahibi olmak için değil, Instagram’da “paylaşılabilir bir hayata” sahip olmak için yaşıyor ve harcıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: "CİDDİ RİSKLERİ VAR"

Eğitimciler ise “LGS anneliği” kavramının çocuk psikolojisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Annelerin çocuklarının geleceği için kaygı duymasını ve emek vermesini anlaşılır bulan uzmanlar, sürecin şova dönüştürülmesinin ciddi riskler barındırdığı görüşünde.

"ÇOCUKLARA AĞIR BİR STRES YÜKLÜYOR"

Uzmanlara göre, “Biz sınava gireceğiz”, “Biz bugün başardık” gibi ifadeler çocuklara ağır bir stres yüklüyor. Sınava giren ebeveynler değil, çocuklar. Bu başarı ya da başarısızlık ebeveynlerin değil, çocuğun hayatının bir parçası. Kimliklerin bu denli iç içe geçirilmesi ise özellikle ergenlik dönemindeki bireylerin bireyselleşmesini ve kendi ayakları üzerinde durmasını zorlaştırıyor.