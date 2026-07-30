Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi! Üniversite affından ikinci kez yararlanacaklar

TBMM Genel Kurulunda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

İKİNCİ KEZ FAYDALANABİLECEKLER

Halk TV'de yer alan habere göre kabul edilen düzenlemeye göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı dahil ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken disiplin cezası dışındaki nedenlerle ilişiği kesilen ve daha önce öğrenci affından yararlanmayanlar, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.

Ayrıca, 2022 yılında çıkarılan öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de yeniden af kapsamına alındı. Böylece söz konusu öğrenciler, üniversite affından ikinci kez faydalanabilecek.